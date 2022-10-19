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Вблизи США перехватили два российских бомбардировщика

19 октября, 2022 среда
05:36
Мир

17 октября вблизи американского штата Аляска истребители США заметили и перехватили два стратегических бомбардировщика РФ

Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Аляски ( NORAD ).

"NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые попадают в зону ПВО. NORAD регулярно следит за движением иностранных самолетов и, если необходимо, сопровождает их с ПВО", - сообщили в командовании.

Согласно информации, российские Ту-95 Bear-H не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, а остались в международном.

В то же время, в командовании добавили, что не считают эту деятельность РФ провокационной, а также не рассматривают ее как угрозу в зоне распознавания североамериканской ПВО.

  • Ранее военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а затем Швеции.

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