Вблизи США перехватили два российских бомбардировщика
17 октября вблизи американского штата Аляска истребители США заметили и перехватили два стратегических бомбардировщика РФ
Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Аляски ( NORAD ).
"NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые попадают в зону ПВО. NORAD регулярно следит за движением иностранных самолетов и, если необходимо, сопровождает их с ПВО", - сообщили в командовании.
Согласно информации, российские Ту-95 Bear-H не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады, а остались в международном.
В то же время, в командовании добавили, что не считают эту деятельность РФ провокационной, а также не рассматривают ее как угрозу в зоне распознавания североамериканской ПВО.
- Ранее военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а затем Швеции.
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