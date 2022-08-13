Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме.

"Уничтожаем технику и живую силу захватчиков на Славянском направлении. Пограничники вместе с Силами обороны обнаруживали движение российской техники на противоположном берегу реки Сиверский Донец. Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов", - подчеркнули в ГПСУ.

Кроме того, на наблюдательном пункте военные заметили российскую ДРГ, пытавшуюся форсировать Сиверский Донец, отрыли огонь и заставили оккупантов отойти с потерями.

12 августа украинская аэроразведка обнародовала видео того, как уничтожила российский "град" с боекомплектами на Херсонщине.

Холоднояровцы показали, как уничтожили российский танк на полном ходу.

12 августа украинские войска сбили вражеский Су-25 и четыре беспилотника.

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