Вблизи Шепетовки 700 полицейских, нацгвардейцев и спасателей всю ночь искали мальчика, который потерялся во время сбора ягод

Вчера, 23 октября, около 18:00 часов в Шепетовское районное управление полиции Хмельницкой области поступило сообщение о том, что в лесу возле села Конотоп исчез 10-летний мальчик. О его исчезновении сообщили родители, жители села Михайлючка Шепетовского района, которые сначала пытались самостоятельно разыскать сына, однако поиски были напрасными. Тогда они обратились за помощью в полицию, рассказывает Еспресо.TV .

Полицейские Шепетовского и соседних районов, работники ювенальной превенции, кинологической службы, аппарата Главного управления Хмельницкой области, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины и спасатели были подняты по тревоге. Помогали с поисками и односельчане мальчика.



"Всего около 700 человек обследовали лесные чащи, тропы и прилегающую к лесу территорию. Поиски продолжались всю ночь, однако работы осложнял дождь и темное время суток.

Уже сегодня утром на пропавшего ребенка наткнулась жительница села Мальованка. Около 7:00 она заметила у своего дома незнакомого мальчика ", - приводят подробности в Нацполиции.















Небезразлична пенсионерка пригласила обессиленного мальчика к себе, накормила и обогрела. Выяснилось, что это тот самый Коля, которого искали всю ночь. Тогда женщина вызвала полицию.

Как выяснилось, мальчик заблудился в лесу во время сбора ягод. Он растерялся, потому что не смог разыскать родителей. Выбрал тропу в лесу и следовал по ней несколько часов, пока не наткнулся на деревню. Николай добрался до ближайшей дома. К сожалению, он оказался пустым, поэтому он просто лег посреди мерзлой травы и заснул. Утром двинулся дальше на поиск помощи. К счастью, ребенку посчастливилось встретить неравнодушную женщину.

Полицейские вернули уставшего, но счастливого Николая маме. После осмотра медиков он возвращается домой.

"Уважаемые родители, обращаемся к вам с предупреждением: не привлекайте детей в темное время суток к сбору ягод и грибов. А если вам приходится отправляться в лесные массивы с детьми - пристально следите за их безопасностью", - отмечают правоохранители.





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