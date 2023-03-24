Об этом пишет Reuters.

В Кремле заявили, что важно идентифицировать объект, обнаруженный рядом с одним из трубопроводов "Северного потока", и, в частности, отметили, что расследование взрывов, произошедших на трубопроводах в сентябре прошлого года, должно проводиться с полной прозрачностью.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также сказал журналистам, что это "положительный знак, что Дания пригласила подконтрольного России оператора трубопровода "Северный поток - 2" помочь спасти не идентифицированный объект".

Ранее Датское энергетическое агентство отметило , что соответствующие органы исследовали объект, подмеченный у трубопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море. По оценкам, объект не представляет непосредственной угрозы безопасности.

"Для того чтобы выяснить природу объекта, власти приняли решение о его ликвидации при содействии министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство предложило компании-владельцу, Nord Stream 2 AG, принять участие в спасательной операции" , - подтвердили в пресс-службе.