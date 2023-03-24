Вблизи "Северного потока - 2" обнаружили неизвестный объект, Кремль заявил о важности его идентификации
Вблизи газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море обнаружили неизвестный объект, в Кремле заявили, что важна его идентификация, и призвали к расследованию взрывов
Об этом пишет Reuters.
В Кремле заявили, что важно идентифицировать объект, обнаруженный рядом с одним из трубопроводов "Северного потока", и, в частности, отметили, что расследование взрывов, произошедших на трубопроводах в сентябре прошлого года, должно проводиться с полной прозрачностью.
Спикер Кремля Дмитрий Песков также сказал журналистам, что это "положительный знак, что Дания пригласила подконтрольного России оператора трубопровода "Северный поток - 2" помочь спасти не идентифицированный объект".
Ранее Датское энергетическое агентство отметило , что соответствующие органы исследовали объект, подмеченный у трубопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море. По оценкам, объект не представляет непосредственной угрозы безопасности.
"Для того чтобы выяснить природу объекта, власти приняли решение о его ликвидации при содействии министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство предложило компании-владельцу, Nord Stream 2 AG, принять участие в спасательной операции" , - подтвердили в пресс-службе.
- Напомним, 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления и взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
- Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
- Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
- СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.
- 14 марта в интервью российским пропагандистам Путин отверг версию о причастности Украины или украинских активистов к инциденту с аварией на "Северных потоках" и отметил "заинтересованность" США
- 16 марта Дания отказалась привлекать Россию к расследованию диверсий на "Северных потоках".
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