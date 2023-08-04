Об этом информирует Yonhap .

Отмечают, что мужчина сначала въехал на автомобиле у людей на пешеходной дорожке перед торговым центром. После этого он вышел, достал холодное оружие длиной 50-60 см и стал нападать на прохожих.

В результате нападения ножевые ранения получили девять человек. Также четверо получили ранения из-за удара машины. Одна из пострадавших, 60-летняя женщина, находится в критическом состоянии, 12 пострадавших получили тяжелые ранения.

Правоохранителям удалось задержать нападающего через 10 минут после начала инцидент, пока его мотивы уточняют. Yonhap сообщает, что он работает в сфере доставки.

Также издание отмечает, что этот инцидент произошел всего лишь две недели спустя после прошлого нападения. Тогда в Сеуле 30-летний мужчина, имевший три судимости и причастный к 14 делам в подростковом возрасте, зарезал на улице человека и ранил еще троих. До этого, по словам свидетелей, он долго ходил по району.