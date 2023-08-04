Вблизи Сеула человек устроил резню: 13 раненых
В 20 км от столицы Южной Кореи, в городе Соннам, неизвестный мужчина на автомобиле сначала въехал в толпу, после чего устроил резню
Об этом информирует Yonhap .
Отмечают, что мужчина сначала въехал на автомобиле у людей на пешеходной дорожке перед торговым центром. После этого он вышел, достал холодное оружие длиной 50-60 см и стал нападать на прохожих.
В результате нападения ножевые ранения получили девять человек. Также четверо получили ранения из-за удара машины. Одна из пострадавших, 60-летняя женщина, находится в критическом состоянии, 12 пострадавших получили тяжелые ранения.
Правоохранителям удалось задержать нападающего через 10 минут после начала инцидент, пока его мотивы уточняют. Yonhap сообщает, что он работает в сфере доставки.
Также издание отмечает, что этот инцидент произошел всего лишь две недели спустя после прошлого нападения. Тогда в Сеуле 30-летний мужчина, имевший три судимости и причастный к 14 делам в подростковом возрасте, зарезал на улице человека и ранил еще троих. До этого, по словам свидетелей, он долго ходил по району.
- 3 августа на западе Мексики пассажирский автобус съехал с шоссе в ущелье рано утром в четверг, в результате чего по меньшей мере 18 человек погибли.
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