Вблизи села Малая Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми, - Денисова
Захватчики массово расстреливают мирных жителей. На трассе вблизи села Мала Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми. Об этом стало известно после освобождения села.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские, - объяснила Омбудсмен. - Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось. Тела некоторых убитых граждан удалось унести только сейчас. Еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль рашисты и устроили настоящий террор. – расстреливая все машины".
Людмила Денисова напомнила, что убийства гражданских лиц – это грубое нарушение статьи 3 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и преступления против человечности и военное преступление согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", – написала украинский Омбудсмен.
- Напомним, 31 марта ООН обнародовала новые данные о жертвах среди гражданского населения Украины из-за вторжения России.
- После G7 осудили похищение оккупантами гражданских лиц в Украине.
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