Вблизи села Малая Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



"Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские, - объяснила Омбудсмен. - Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось. Тела некоторых убитых граждан удалось унести только сейчас. Еще 27 февраля эту трассу взяли под контроль рашисты и устроили настоящий террор. – расстреливая все машины".



Людмила Денисова напомнила, что убийства гражданских лиц – это грубое нарушение статьи 3 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и преступления против человечности и военное преступление согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.



"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", – написала украинский Омбудсмен.

Напомним, 31 марта ООН обнародовала новые данные о жертвах среди гражданского населения Украины из-за вторжения России.

После G7 осудили похищение оккупантами гражданских лиц в Украине.