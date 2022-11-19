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Обновлено

Вблизи Санкт-Петербурга взорвался газопровод

19 ноября, 2022 суббота
16:11
Мир

Во Всеволожском районе Ленинградской области РФ взорвался газопровод, начался сильный пожар, который виден в Санкт-Петербурге

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пожар произошел между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области. На место выехали все службы, в том числе и правоохранительные органы.

МЧС России уточнило, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием.

Огонь виден даже жителям Санкт-Петербурга. Они говорят, что перед началом пожара слышали грохот, а сейчас – сильный гул. По словам губернатора Ленинградской области, угрозы населению и распространению огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются.

  • Вечером 12 октября жители Белгородской области и Белгорода слышали громкие взрывы. Позже СМИ сообщили, что в село Никольское в Белгородском районе РФ прилетел снаряд.
  • 6 ноября в Белгородской области России на промышленном объекте загорелся резервуар с растворителем.
  • 16 ноября Россия ввела чрезвычайное положение и эвакуировала людей из одного из хуторов в Белгородской области.

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