Вблизи Санкт-Петербурга взорвался газопровод
Во Всеволожском районе Ленинградской области РФ взорвался газопровод, начался сильный пожар, который виден в Санкт-Петербурге
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Пожар произошел между населенными пунктами Бернгардовка и Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области. На место выехали все службы, в том числе и правоохранительные органы.
МЧС России уточнило, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием.
Огонь виден даже жителям Санкт-Петербурга. Они говорят, что перед началом пожара слышали грохот, а сейчас – сильный гул. По словам губернатора Ленинградской области, угрозы населению и распространению огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются.
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