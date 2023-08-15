Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на РЕН ТВ.

В Ленинградской области возник мощный пожар на подстанции "Восточная" – ключевом звене энергосистемы региона.

В тушении пожара есть большие сложности, поскольку оборудование под высоким напряжением. Подстанцию обесточили.

Объект находится в управлении "ФСК ЕЭС". Организация обслуживает более 140 тысяч километров линий электропередачи и более 900 подстанций, отмечает РЕН ТВ.

В компании, являющейся оператором подстанции "Восточная" в Ленинградской области, заявили, что последствий для потребителей в связи с возгоранием на подстанции 330 кВ "Восточная" не было. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Причины инцидента – технологические нарушения в работе оборудования. В настоящее время возгорание локализуется силами МЧС России.