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Обновлено

Вблизи Санкт-Петербурга произошел пожар на ключевой электроподстанции региона, - СМИ

15 августа, 2023 вторник
22:23
Мир

В Ленинградской области возник большой пожар на ключевом электроузле региона, его тушение осложнено высоким напряжением

Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на РЕН ТВ.

В Ленинградской области возник мощный пожар на подстанции "Восточная" – ключевом звене энергосистемы региона.

В тушении пожара есть большие сложности, поскольку оборудование под высоким напряжением. Подстанцию обесточили.

Объект находится в управлении "ФСК ЕЭС". Организация обслуживает более 140 тысяч километров линий электропередачи и более 900 подстанций, отмечает РЕН ТВ.

В компании, являющейся оператором подстанции "Восточная" в Ленинградской области, заявили, что последствий для потребителей в связи с возгоранием на подстанции 330 кВ "Восточная" не было. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Причины инцидента – технологические нарушения в работе оборудования. В настоящее время возгорание локализуется силами МЧС России.

  • Напомним, накануне в Махачкале на АЗС и сопредельных территориях произошла серия взрывов и большой пожар, пострадали более 80 человек, по меньшей мере 35 погибли.
  • Правоохранители назвали основной версией взрывов на АЗС и СТО в Махачкале нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, в частности селитры.
Россия
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