Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Враг пытается подтягивать резервы живой силы и техники по крымскому направлению. В очередной раз враждебные силы количеством в РТГр с привлечением резервов попытались осуществить наступательные действия по направлению Ищенко на Белогорку. Понеся потери, ретировались".

В ОК "Юг" сообщают, что в течение 25 июля противником нанесены три удара.

В полдень из самолетов по направлению временно оккупированной территории выпущены 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакового, вторая – по окрестностям Калуги. Без потерь.

Через час в районе Новогригоровки ударила пара Ка-52. Также без потерь.

К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка. Потери не допущены.

Украинской авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: 6 опорных пунктах, скоплению вооружения и военной техники и командно-наблюдательному пункту в Бериславском и Херсонском районах области.

Обобщены данные по враждебным потерям на юге: 48 захватчиков, 4 танка Т-72, 152-миллиметровая пушка-гаубица, самоходная артиллерийская установка, 3 единицы бронированной и 3 – автомобильной техники. Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады кафиров и их состав боеприпасов в районе Пятихатки. Окончательные потери врага дознаются.

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