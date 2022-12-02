Об этом пишет в телеграмме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"2 декабря на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы", - написал глава области.

Лунин просит сохранять спокойствие, если будут слышны звуки выстрелов.

Также представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщает, что громко может быть в Одессе.

"Накануне в Малиновском районе города обнаружен боеприпас времен Второй мировой войны. Артиллерийский снаряд калибра 82 мм изъят", - пишет Братчук.

Сегодня пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпас на соответствующей безопасной площадке.

Кроме того, Киевская городская военная администрация сообщает, что вблизи столицы может быть громко.

С 09:00 до 14:00 в Бучанском районе ликвидируют взрывчатку.

"Не паникуйте! Это наши саперы уничтожают взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают украинцы, во время воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям.

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