Вблизи Полтавы будут слышны выстрелы, а в Киевской и Одессе - взрывы: жителей призывают сохранять спокойствие
2 декабря на территории Полтавской общины украинцы могут слышать звуки учебных выстрелов, в Киевской области ликвидируют взрывоопасные предметы, а в Одессе можно будет услышать взрыв снаряда времен Второй мировой войны
Об этом пишет в телеграмме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"2 декабря на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы", - написал глава области.
Лунин просит сохранять спокойствие, если будут слышны звуки выстрелов.
Также представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщает, что громко может быть в Одессе.
"Накануне в Малиновском районе города обнаружен боеприпас времен Второй мировой войны. Артиллерийский снаряд калибра 82 мм изъят", - пишет Братчук.
Сегодня пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпас на соответствующей безопасной площадке.
Кроме того, Киевская городская военная администрация сообщает, что вблизи столицы может быть громко.
С 09:00 до 14:00 в Бучанском районе ликвидируют взрывчатку.
"Не паникуйте! Это наши саперы уничтожают взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве призывают украинцы, во время воздушной тревоги немедленно переходите к укрытиям.
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