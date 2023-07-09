Вблизи польского Хелма бус с украинцами врезался в фуру: погибла 33-летняя женщина, есть раненые
В Польше в ночь на 9 июля бус с украинцами, ехавший к границе, столкнулся с фурой. В результате аварии на месте аварии погибла 33-летняя женщина
Об этом сообщает tvp.info.
Отмечается, что ДТП произошло 9 июля в 2 часа ночи в Титушине возле Хелма на национальной дороге №12.
"По предварительным данным, украинский автобус, направлявшийся к границе, врезался в стоящий на обочине дороги грузовик. 33-летняя пассажирка автобуса погибла на месте", - сообщил очередной Люблинского воеводского управления полиции.
Представитель Люблинского воеводского управления полиции, подполковник Анджей Фиоль сообщил, что в результате аварии погибла женщина, которая была пассажиром автобуса.
Он добавил, что после аварии восемь граждан Украины, которые ехали в автобусе, были доставлены в больницу. Кроме того, после обследования у двух человек были обнаружены телесные повреждения.
Согласно заключению полиции, 44-летний украинец, управлявший автобусом, был трезв. Полиция под контролем прокуратуры расследует детали инцидента.
- В четверг, 13 апреля, в польской деревне Эльжбецини возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и слетел в кювет. В результате ДТП пострадали четверо украинцев.
- В июне сообщалось, что 14-летний украинец, которого 11 июня сбил пьяный водитель, скончался в больнице в Польше. Еще один подросток, гражданин Украины, находился в больнице в тяжелом состоянии.
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