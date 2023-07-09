Об этом сообщает tvp.info.

Отмечается, что ДТП произошло 9 июля в 2 часа ночи в Титушине возле Хелма на национальной дороге №12.

"По предварительным данным, украинский автобус, направлявшийся к границе, врезался в стоящий на обочине дороги грузовик. 33-летняя пассажирка автобуса погибла на месте", - сообщил очередной Люблинского воеводского управления полиции.

Представитель Люблинского воеводского управления полиции, подполковник Анджей Фиоль сообщил, что в результате аварии погибла женщина, которая была пассажиром автобуса.

Он добавил, что после аварии восемь граждан Украины, которые ехали в автобусе, были доставлены в больницу. Кроме того, после обследования у двух человек были обнаружены телесные повреждения.

Согласно заключению полиции, 44-летний украинец, управлявший автобусом, был трезв. Полиция под контролем прокуратуры расследует детали инцидента.