Вблизи острова Змеиный ВСУ сбили вражеский вертолет Аллигатор
К Змеиному подлетал российский вертолет, предположительно Ка-52, известный как Аллигатор
Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
"Один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, вечером подлетавший к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением", — говорится в сообщении.
"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борту "Москвы", — иронически заметили в ОК "Юг".
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