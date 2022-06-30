Вблизи острова Змеиный ВСУ сбили вражеский вертолет Аллигатор

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

"Один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, вечером подлетавший к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением", — говорится в сообщении.

"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борту "Москвы", — иронически заметили в ОК "Юг".

30 июня американцы показали спутниковые снимки Змеиного после бегства россиян.

30 июня кафиры покинули Змеиный, на острове пожар.

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.