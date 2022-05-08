Вблизи острова Змеиный произошли авиационные баталии между Украиной и РФ: противник понес ощутимые потери

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в Facebook.

В отчете указано, что в баталии возле Змеиного приняли участие десятки самолетов, а противник терпит ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях. А настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов, разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник терпит ощутимые потери, как в "островных силах" и в морских судах", - говорится в отчете ВСУ.

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