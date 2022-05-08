Вблизи острова Змеиный произошли авиационные баталии между Украиной и РФ: противник понес ощутимые потери
7 мая вблизи острова Змеиный произошли авиационные баталии между Украиной и РФ, а противник понес ощутимые потери
Об этом сообщили Воздушные Силы Украины в Facebook.
В отчете указано, что в баталии возле Змеиного приняли участие десятки самолетов, а противник терпит ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.
"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях. А настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов, разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник терпит ощутимые потери, как в "островных силах" и в морских судах", - говорится в отчете ВСУ.
- Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины в субботу, 7 мая 2022 года, продемонстрировало уничтожение российской военной цели у временно оккупированного острова Змеиный.
- В последнее время это уже не первое уничтожение украинскими "байрактарами" крупных российских катеров и установленной захватчиками системы ПВО на острове Змеиный.
- В субботу, 7 мая, противовоздушная оборона Украины уничтожила 1 вертолет , 11 беспилотников и 2 крылатые ракеты РФ.
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