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Главная война с Россией Вблизи оккупированного Севастополя зафиксировали задымление на российском корабле

Вблизи оккупированного Севастополя зафиксировали задымление на российском корабле

5 августа, 2022 пятница
12:47
война с Россией

Задымление на российском корабле в море недалеко от Севастополя зафиксировал военно-морской эксперт HI Sutton по проекту OSINT

Об этом HI Sutton написал на своей странице в Twitter.

Российский военный корабль возле временно оккупированного Севастополя в четверг, 4 августа, начал выпускать дымовые приманки. Потом было слышно несколько взрывов и над кораблем взвился черный дым.

Эксперт предположил, что судно могли подбить украинские ракеты, однако пока подтверждения или опровержения этой информации в официальных источниках нет.

HI Sutton также высказал предположение, что задымление произошло на патрульном корабле проекта 22160 типа "Василий Быков". Суда такого типа могут иметь на вооружении восемь крылатых ракет "Калибр".

Другие пользователи также опубликовали в твиттере фото и видео "странных действий" упомянутого судна.

Как отметил пользователь с аккаунтом Сух, сегодня утром тот же патрульный корабль прибыл в Севастопольский порт.

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