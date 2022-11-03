Вблизи оккупированного Мелитополя прогремела серия взрывов в районе железнодорожного моста
Четыре громких взрыва прозвучали сегодня, 3 ноября, в селе Светлодолинское возле Мелитополя
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, взрывы прогремели в районе железнодорожного моста, по которому россияне перевозят свою военную технику на Запорожское направление.
"4 громких взрыва и густой хлопок в селе Светлодолинское в районе железнодорожного моста, по которому рашисты перевозят свою военную технику на Запорожское направление. Неделю назад мост был поврежден, поэтому надеюсь на этот раз окончательно устал", - написал Федоров.
Село Светлодолинское расположено на левом берегу реки Молочная. Через село проходят автомобильная дорога Т 0401 и железная дорога, станция Светлодолинская.
- Как рассказал в эфире Еспресо депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук, утром 3 ноября в Мелитополе взорвалась военная база оккупантов с центром координации эфесбешников.
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