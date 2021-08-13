Вблизи Новоселовки российские оккупанты разместили БМП, танки и артиллерию

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, которые зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и обнародованы в отчете от 12 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники, нарушая как линии отвода, так и размещая ее в зоне безопасности.

Так, на неподконтрольных правительству территориях, на полигоне близ населенного пункта Новоселовка, с нарушением линии отвода размещены 3 единицы самоходных артиллерийских установок 2С1 и 15 единиц танков, в районе безопасности - 7 единиц БМП.

"Указанные действия могут свидетельствовать об усилении подразделений на линии соприкосновения с целью увеличения вооруженных провокаций и дальнейшего обострения ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что российские оккупационные войска в очередной раз запретили передвижение команде Миссии на блокпосту вблизи населенного пункта Староласпа и задержали на полчаса на блокпосту у населенного пункта Дебальцево.

Кроме того, в населенном пункте Новая Марьевка прокремлевские наемники открыли огонь из стрелкового оружия (15 очередей) по БПЛА СММ малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее.

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