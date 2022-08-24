Об этом в телеграме сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

"После обстрелов около 17:30 возник пожар за пределами города. Сейчас там работают спасатели, поэтому все подробности потом", - говорится в сообщении.

Отметим, что 23 августа российские оккупанты продолжили обстреливать Николаевскую область, пострадали 7 человек, из них двое детей.

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