Об этом он написал в телеграмме .

Около 04:00 утра в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана сгорела военная база захватчиков.

"Последствия курения оккупантов в непозволительных местах в действии. Настолько мощно курят, что до сих пор идет дым", - написал Федоров.

Вчера, 16 сентября, на аэродроме в Мелитополе раздался взрыв.