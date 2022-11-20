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Главная война с Россией Вблизи Мелитополя прогремели три взрыва возле железнодорожной станции, - мэр

Вблизи Мелитополя прогремели три взрыва возле железнодорожной станции, - мэр

20 ноября, 2022 воскресенье
23:18
война с Россией

Мэр Мелитополя заявил, что в районе временно оккупированного поселка Веселое было слышно три взрыва в районе железнодорожной станции

Об этом Иван Федоров написал в телеграмме.

"Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя - в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции", - рассказал он.

В настоящее время идет уточнение подробностей.

  • 3 ноября вблизи оккупированного Мелитополя прозвучала серия взрывов в районе железнодорожного моста . Им россияне перевозят свою военную технику в Запорожское направление. Кроме того, утром 3 ноября в Мелитополе взорвалась военная база кафиров с центром координации эфесбешников.

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