Вблизи Мелитополя партизаны взорвали железнодорожный мост, – офицер ВСУ Штефан
Партизаны на временно оккупированном Запорожье взорвали железнодорожный мост, который российское войско использовало для поставки оружия в Украину
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Во временно оккупированном населенном пункте Акимовка Запорожской области силами мелитопольских партизан взорван железнодорожный мост.
Как пишет военный, это логистический путь врага, через который шли поставки из Крыма.
Поселок Акимовка расположен недалеко от Мелитополя.
- Также 4 июня в Акимовке возле временно оккупированного Мелитополя раздался громкий взрыв.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.52
- Актуальное
- Важное