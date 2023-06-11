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Вблизи Мелитополя партизаны взорвали железнодорожный мост, – офицер ВСУ Штефан

11 июня, 2023 воскресенье
16:45
Война с Россией

Партизаны на временно оккупированном Запорожье взорвали железнодорожный мост, который российское войско использовало для поставки оружия в Украину

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Во временно оккупированном населенном пункте Акимовка Запорожской области силами мелитопольских партизан взорван железнодорожный мост.

Как пишет военный, это логистический путь врага, через который шли поставки из Крыма.

Поселок Акимовка расположен недалеко от Мелитополя.

  • Также 4 июня в Акимовке возле временно оккупированного Мелитополя раздался громкий взрыв.
Новости
Мелитополь
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
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