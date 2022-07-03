Вблизи мелитопольского аэродрома прогремели мощные взрывы – город в дыму
3 июля, около трех часов ночи, в Мелитополе раздались мощные взрывы, в районе аэродрома черный дым
Об этом сообщает местное издание "РИА.Мелитополь" .
На аэродроме базируются российские оккупанты. Именно туда, по информации от местных жителей, ночью "прилетало".
"В настоящее время в городе дымовой занавес. В районе аэропорта огромный столб дыма. Отмечается, что в районе "черного гастронома" на проспекте Богдана Хмельницкого близко виден дым. Как отмечают местные жители, орки сейчас бесперебойно ходят по улице Ломоносова.
Местные жители паникуют – им даже спрятаться негде – оккупанты закрыли городом все бомбоубежища. Некоторые горожане выезжают», – говорится в сообщении.
Российские захватчики обвинили в обстрелах ВСУ.
"Пропагандисты уже запустили фейк о том, что армия РФ нанесла массированный ракетный удар из Херсонской области, якобы после обстрелов ВСУ российских городов и Мелитополя. Член совета псевдо военно-гражданской администрации Запорожской области Рогов назвал виновных в "теракте" - террористы Зеленского РСЗО большой дальности, таким образом пытаясь отвлечь внимание от разгрома группировки в ЛНР», – добавляют в ведомстве.
Издание опубликовало момент прилета, зафиксированный с камеры видеонаблюдения местных жителей.
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