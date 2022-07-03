Об этом сообщает местное издание "РИА.Мелитополь" .

На аэродроме базируются российские оккупанты. Именно туда, по информации от местных жителей, ночью "прилетало".

"В настоящее время в городе дымовой занавес. В районе аэропорта огромный столб дыма. Отмечается, что в районе "черного гастронома" на проспекте Богдана Хмельницкого близко виден дым. Как отмечают местные жители, орки сейчас бесперебойно ходят по улице Ломоносова.

Местные жители паникуют – им даже спрятаться негде – оккупанты закрыли городом все бомбоубежища. Некоторые горожане выезжают», – говорится в сообщении.

Российские захватчики обвинили в обстрелах ВСУ.

"Пропагандисты уже запустили фейк о том, что армия РФ нанесла массированный ракетный удар из Херсонской области, якобы после обстрелов ВСУ российских городов и Мелитополя. Член совета псевдо военно-гражданской администрации Запорожской области Рогов назвал виновных в "теракте" - террористы Зеленского РСЗО большой дальности, таким образом пытаясь отвлечь внимание от разгрома группировки в ЛНР», – добавляют в ведомстве.

Издание опубликовало момент прилета, зафиксированный с камеры видеонаблюдения местных жителей.

Во временно оккупированном Мелитопольском районе российские захватчики украли отравленные черешни и отравились .

В оккупированных городах Запорожской области захватчики обменивают 10 тыс. рублей на персональные данные пенсионеров.

13 июня россияне раздавали мелитопольцам "билеты для бегства" в виде паспортов РФ. Из 150 тысяч местного населения на предложение согласились десять человек.

Ранее Иван Федоров рассказывал , что при взрыве 12 июня возле захваченной оккупантами приемной нардепа Украины пострадали гражданские жители города и коллаборанты

В оккупированном Мелитополе на "день России" произошел взрыв возле "МВД РФ".

Бизнес на оккупированной Херсонской области массово отказывается использовать российский рубль.

В Херсонской области местный коллаборант объявил о введении рублей в Каховском административном районе.