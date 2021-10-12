Вблизи Майдана Независимости горел жилой дом
В Киеве, на улице Костельной, горел дом
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
К спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Костельной.
Возгорание произошло на чердаке одного из домов.
Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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