Вблизи Майдана Независимости горел жилой дом

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



К спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Костельной.



Возгорание произошло на чердаке одного из домов.



Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.









