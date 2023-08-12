Вблизи Мариуполя произошла перестрелка между российскими военными и кадыровцами, - СМИ
Во временно оккупированном селе Урзуф, близ Мариуполя, якобы произошла перестрелка между военнослужащими российской армии и кадыровцами
Об этом сообщает РИА-Мелитополь.
Отмечается, что во время вероятной перестрелки якобы были убиты российские военные, количество не уточняется. Также есть пострадавшие среди гражданского населения.
- Тем временем в Гомельской области Беларуси произошла стычка между наемниками ЧВК Вагнера, депортированными из России, и местными пограничниками.
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