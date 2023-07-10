Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В субботу в селе Кременивка Мариупольского района просто ради развлечения оккупанты почти до полусмерти забили 30-летнего глухонемого мужчину - инвалида детства", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что сейчас пострадавший находится в реанимации в Мариупольской больнице №2 интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии.

"Преступление - не расследуется. Абсолютная безнаказанность. Остается только надеяться, что паренек выживет", - подчеркнул советник городского головы Мариуполя.