Вблизи Мариуполя оккупанты ради развлечения почти до смерти избили человека с инвалидностью
В селе Кременевка Мариупольского района 8 июля оккупанты почти до смерти забили 30-летнего глухонемого мужчину. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В субботу в селе Кременивка Мариупольского района просто ради развлечения оккупанты почти до полусмерти забили 30-летнего глухонемого мужчину - инвалида детства", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что сейчас пострадавший находится в реанимации в Мариупольской больнице №2 интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии.
"Преступление - не расследуется. Абсолютная безнаказанность. Остается только надеяться, что паренек выживет", - подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
- 4 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко спрогнозировал деоккупацию города и объяснил, что указывает на готовность российских захватчиков к бегству. По его словам, многое указывает на то, что "Мариуполь очень скоро вернется домой, а потому Россия просто не хочет тратить деньги на территорию, которую скоро потеряет".
- Также 4 июля Мариупольский горсовет сообщил , что возле временно оккупированного Мариуполя нашли тело 12-летней пропавшей девочки - по версии следствия, ее мог сбить российский военный.
- После этого Петр Андрющенко отметил , что инцидент с гибелью девушки показателен, который всколыхнул весь город.
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