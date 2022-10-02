Вблизи Лимана ВСУ сбили российский бомбардировщик
Недалеко от Лимана в Донецкой области украинские защитники уничтожили российский бомбардировщик Су-34
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме.
"Сбитый у Лимана российский бомбардировщик Су-34, регистрационный номер RF 81852, бортовой 09 красный. Относился к составу 2-го смешанного авиаполка 21-й авиадивизии, расположенного на аэродроме Шагол в Челябинской области. Временное базирование на авиабазе Сеща Брянской области" - отметили в ведомстве.
Также в Страткоме показали фото самолета до сбивания украинскими воинами.
- 2 октября украинские военные показали, как уничтожили российский вертолет Ка-52 ("Аллигатор").
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное