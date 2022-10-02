Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме.

"Сбитый у Лимана российский бомбардировщик Су-34, регистрационный номер RF 81852, бортовой 09 красный. Относился к составу 2-го смешанного авиаполка 21-й авиадивизии, расположенного на аэродроме Шагол в Челябинской области. Временное базирование на авиабазе Сеща Брянской области" - отметили в ведомстве.

Также в Страткоме показали фото самолета до сбивания украинскими воинами.

2 октября украинские военные показали, как уничтожили российский вертолет Ка-52 ("Аллигатор").

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