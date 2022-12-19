Вблизи Купянска в результате обстрелов захватчиков получил ранение фельдшер

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковщины, которые расположены недалеко от границы с РФ и линией столкновения. Больше всего страдает от обстрелов Купянский район", - пишет глава области.

Вчера российские оккупанты били по поселку Ковшаровка Купянского района. В результате осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер. Медика госпитализирована, его оценивают состояние как легкое.

В поселке Двуречная в результате обстрелов россиян повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Также в сутки противник обстрелял районы населенных пунктов Волчанск Чугуевского района, Стрелеча и Глубокое Харьковского района, Новомлынск Купянского района и другие.

18 декабря пиротехники обезвредили 218 взрывоопасных предметов.

16 декабря оккупанты ударили по Харьковской области десятью ракетами, 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО. Массированный вражеский удар по области начался в 7 утра, когда вражеская ракета С-300 попала в больницу в Купянске. В результате обстрела в больнице было частично разрушено и повреждено инфекционное отделение, а также аптечный пункт.

18 декабря россияне ударили по Купянскому району Харьковщины, в результате чего в населенном пункте Ковшаровка был ранен 31-летний фельдшер.

В селе Довгенькое Изюмского района двое местных мужчин взорвались на мине, оставившие после себя оккупанты, прокуратурой начато уголовное производство.

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