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Обновлено

Вблизи Крымского моста раздались взрывы, вокруг – большое задымление. Оккупационная администрация говорит о сбитии украинских ракет

12 августа, 2023 суббота
16:08
Война с Россией

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту

Соответствующее сообщение появилось на его официальном ТГ-канале в 13:27.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские (украинские, - ред.) ракеты", - отметил Аксенов.

"Крымский мост не поврежден", - добавил назначенный Кремлем "председатель Республики Крым".

Информация о пострадавших также отсутствует.

В свою очередь министерство обороны России утверждает, что ракет было не две, а одна.

Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант".

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", – говорит МО РФ.

Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два белых.

"Советник" Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой.

"Специальными службами был поставлен дымовой занавес", - заявил Крючков.

Начиная с 12:36, движение по Крымскому мосту оккупантами перекрыто.

Туда отправились катера береговой охраны РФ.

Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымзавесе на Крымском мосту. Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже повторно заявили об отражении украинской ракетной атаки.

"Еще одна ракета противника (Украины, - ред.) сбита над Керченским проливом", - в 15:19 сообщил российский руководитель оккупированного Крыма.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - добавили в МО РФ в 15:54. По их словам, это снова была С-200.

В 16:10 движение по мосту возобновили.

Предыдущие украинские удары по Крымскому мосту

Силами обороны Украины с начала полномасштабного российского вооруженного вторжения уже были нанесены два успешных удара по конструкции Крымского (Керченского) моста, соединяющего Крым с Кубанью и являющегося важным для обеспечения оккупационного контингента на юге Украины:

8 октября 2022 года - взорвался находившийся на мосту грузовик, обрушились две полусекции автомобильной части моста и поврежден железнодорожный путь;

17 июля 2023 года - в результате подрыва боезаряда с морских беспилотников были повреждены два автодорожных пролета моста.

В каждом из этих случаев российская сторона информировала о двух погибших гражданских лицах, двигавшихся по мосту на собственном автотранспорте.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, обеими операциями занималась СБУ .

Как неоднократно отмечали украинские власти, Крымский мост сооружен незаконно, он помогает РФ в войне и, следовательно, является законной военной целью и будет разрушен.

При этом воздушная тревога - что в Крыму, что в Москве, куда тоже долетают украинские беспилотники, никогда не объявляется.

Крым
военные силы Украины
Керченский мост
Военные новости
Крымский мост
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