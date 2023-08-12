Вблизи Крымского моста раздались взрывы, вокруг – большое задымление. Оккупационная администрация говорит о сбитии украинских ракет
Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту
Соответствующее сообщение появилось на его официальном ТГ-канале в 13:27.
"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские (украинские, - ред.) ракеты", - отметил Аксенов.
"Крымский мост не поврежден", - добавил назначенный Кремлем "председатель Республики Крым".
Информация о пострадавших также отсутствует.
В свою очередь министерство обороны России утверждает, что ракет было не две, а одна.
Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант".
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", – говорит МО РФ.
Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два белых.
"Советник" Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой.
"Специальными службами был поставлен дымовой занавес", - заявил Крючков.
Начиная с 12:36, движение по Крымскому мосту оккупантами перекрыто.
Туда отправились катера береговой охраны РФ.
Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымзавесе на Крымском мосту. Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже повторно заявили об отражении украинской ракетной атаки.
"Еще одна ракета противника (Украины, - ред.) сбита над Керченским проливом", - в 15:19 сообщил российский руководитель оккупированного Крыма.
"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - добавили в МО РФ в 15:54. По их словам, это снова была С-200.
В 16:10 движение по мосту возобновили.
Предыдущие украинские удары по Крымскому мосту
Силами обороны Украины с начала полномасштабного российского вооруженного вторжения уже были нанесены два успешных удара по конструкции Крымского (Керченского) моста, соединяющего Крым с Кубанью и являющегося важным для обеспечения оккупационного контингента на юге Украины:
8 октября 2022 года - взорвался находившийся на мосту грузовик, обрушились две полусекции автомобильной части моста и поврежден железнодорожный путь;
17 июля 2023 года - в результате подрыва боезаряда с морских беспилотников были повреждены два автодорожных пролета моста.
В каждом из этих случаев российская сторона информировала о двух погибших гражданских лицах, двигавшихся по мосту на собственном автотранспорте.
По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, обеими операциями занималась СБУ .
Как неоднократно отмечали украинские власти, Крымский мост сооружен незаконно, он помогает РФ в войне и, следовательно, является законной военной целью и будет разрушен.
При этом воздушная тревога - что в Крыму, что в Москве, куда тоже долетают украинские беспилотники, никогда не объявляется.
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