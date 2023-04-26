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Эксклюзив

Вблизи Кременной сосредоточена наибольшая концентрация войск РФ с новейшими образцами техники, - офицер ВСУ Андрийко

26 апреля, 2023 среда
13:17
Война с Россией

Офицер ВСУ Руслан Андрийко рассказал, что российские оккупационные войска продолжают концентрировать большое количество личного состава и технику вблизи Кременной

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Линия фронта от Сватового до Кременной достаточно стабильная. И это благодаря героической работе наших военных. Ведь по всей линии фронта от Дибровой до Макеевки идут постоянные бои. Оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ малыми группами почти круглосуточно. Также на этом направлении оккупанты активно используют для штурмов технику и средства аэроразведки", - рассказал Андрийко.

Офицер ВСУ также сообщил, что вблизи  Кременной есть определенные локальные успехи украинских подразделений

"Мы знаем, что именно вблизи Кременной сосредоточена наибольшая концентрация российских войск с новейшими образцами техники. Возможно даже больше чем возле Бахмута. Однако оперативно-тактическая ситуация остается без изменений. Линия фронта время от времени меняется, но остается стабильной. Прорыв нашей обороны возле Кременной нет. Напротив, есть локальные продвижения наших подразделений", - добавил он.

Видео
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Сватове
наступление ВСУ
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