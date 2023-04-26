Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Линия фронта от Сватового до Кременной достаточно стабильная. И это благодаря героической работе наших военных. Ведь по всей линии фронта от Дибровой до Макеевки идут постоянные бои. Оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ малыми группами почти круглосуточно. Также на этом направлении оккупанты активно используют для штурмов технику и средства аэроразведки", - рассказал Андрийко.

Офицер ВСУ также сообщил, что вблизи Кременной есть определенные локальные успехи украинских подразделений

"Мы знаем, что именно вблизи Кременной сосредоточена наибольшая концентрация российских войск с новейшими образцами техники. Возможно даже больше чем возле Бахмута. Однако оперативно-тактическая ситуация остается без изменений. Линия фронта время от времени меняется, но остается стабильной. Прорыв нашей обороны возле Кременной нет. Напротив, есть локальные продвижения наших подразделений", - добавил он.