Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Глава области подтвердил, что на участке Кременная – Сватово сохраняется тяжелая ситуация.

"Все равно, преимущество на стороне Сил обороны Украины, то есть идет понемногу продвижение вперед. Однако то, что сейчас много информации в СМИ распространяется, о якобы уже или освобождении Кременной, или зашедших наших войсках в саму Кременную - это не соответствует действительности ", – рассказал Гайдай.

Начальник ОВА подчеркнул, что, несмотря на слухи, наши Вооруженные Силы Украины уже недалеко от Кременной, там идут боевые действия. А российские командиры отошли в военный тыл.

"Военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, оно сейчас перемещено в Рубежное", - добавил Гайдай.

7 декабря глава Северодонецкой РА Власенко заявил, что Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины. "Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может стать неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины".

21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной.

24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из города Сватово.

По состоянию на 26 декабря аналитики Deep State пишут, что в Луганской области в районе Сватово - Кременная продолжаются позиционные бои, оккупанты перебросили в сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ЧВК Вагнера.

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