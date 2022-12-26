Вблизи Кременной идут бои, российское командование переместилось в Рубежное, - Гайдай
По состоянию на 26 декабря Вооруженные Силы Украины ведут бои с рашистами недалеко от Кременной. В то же время, российское командование уже переместилось в Рубежное
Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Глава области подтвердил, что на участке Кременная – Сватово сохраняется тяжелая ситуация.
"Все равно, преимущество на стороне Сил обороны Украины, то есть идет понемногу продвижение вперед. Однако то, что сейчас много информации в СМИ распространяется, о якобы уже или освобождении Кременной, или зашедших наших войсках в саму Кременную - это не соответствует действительности ", – рассказал Гайдай.
Начальник ОВА подчеркнул, что, несмотря на слухи, наши Вооруженные Силы Украины уже недалеко от Кременной, там идут боевые действия. А российские командиры отошли в военный тыл.
"Военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, оно сейчас перемещено в Рубежное", - добавил Гайдай.
- 7 декабря глава Северодонецкой РА Власенко заявил, что Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины. "Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может стать неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины".
- 21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной.
- 24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из города Сватово.
- По состоянию на 26 декабря аналитики Deep State пишут, что в Луганской области в районе Сватово - Кременная продолжаются позиционные бои, оккупанты перебросили в сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ЧВК Вагнера.
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