Вблизи Колумбии столкнулись два военных самолета
У авиабазы в Колумбии во время учений столкнулись два самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии Т-27. Момент столкновения попал на видео
Об этом пишет Heraldo del Norte.
Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером субботы, 1 июля, во время подготовки предстоящего авиашоу, которое должно произойти 20 июля в городе Рио-Негро. Тренировки проходили на военной авиабазе Апиай в городе Вильявисенсио.
Столкновение привело к несчастной смерти летчика-подполковника Марио Андреса Гонсалеса. Другой пилот не пострадал.
По предварительным данным, один из самолетов упал на землю, а другой оказался в километре от взлетно-посадочной полосы. Момент столкновения сняли очевидцы и распространили в соцсетях.
- 10 июня в Колумбии четырех детей обнаружили живыми в джунглях Амазонки, где они провели 40 дней после авиакатастрофы. Отмечают, что живыми нашли братьев и сестер, а мать детей, а также два пилота погибли в авиакатастрофе.
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