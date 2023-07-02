Об этом пишет Heraldo del Norte.

Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером субботы, 1 июля, во время подготовки предстоящего авиашоу, которое должно произойти 20 июля в городе Рио-Негро. Тренировки проходили на военной авиабазе Апиай в городе Вильявисенсио.

Столкновение привело к несчастной смерти летчика-подполковника Марио Андреса Гонсалеса. Другой пилот не пострадал.

По предварительным данным, один из самолетов упал на землю, а другой оказался в километре от взлетно-посадочной полосы. Момент столкновения сняли очевидцы и распространили в соцсетях.