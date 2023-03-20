Вблизи Киева сбили вражеский беспилотник, - КМВА
Во время воздушной тревоги в понедельник, 20 марта, возле Киева силы ПВО сбили российский беспилотник
Об этом сообщает КМВА.
Последняя воздушная тревога продолжалась в столице с 15:39 до 15:55. В это время в воздушном пространстве к северу от Киева и обнаружили БПЛА. Противовоздушная оборона уничтожила цель.
- В понедельник, 20 марта, россияне попали в жилые дома в селе Никольское Херсонской области. В результате удара пострадали местные мужчина и женщина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.07
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное