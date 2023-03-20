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Вблизи Киева сбили вражеский беспилотник, - КМВА

20 мартa, 2023 понедельник
16:25
война с Россией

Во время воздушной тревоги в понедельник, 20 марта, возле Киева силы ПВО сбили российский беспилотник

Об этом сообщает КМВА.

Последняя воздушная тревога продолжалась в столице с 15:39 до 15:55. В это время в воздушном пространстве к северу от Киева и обнаружили БПЛА. Противовоздушная оборона уничтожила цель.

  • В понедельник, 20 марта, россияне попали в жилые дома в селе Никольское Херсонской области. В результате удара пострадали местные мужчина и женщина.
оружие
Киевщина
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