Вблизи Киева ПВО уничтожила вражеский воздушный объект, - Киевская ОВА
В воскресенье, 19 июня, в Вышгородском районе, вблизи столицы, силы противовоздушной обороны сбили вражеский воздушный объект
Об этом сообщает Киевская ОВА в telegram.
"Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленность не обнаружена, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется", - заявили в Киевской ОВА.
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