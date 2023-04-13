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Вблизи Киева и Харьковской области будут раздаваться звуки взрывов: просят сохранять спокойствие

13 апреля, 2023 четверг
10:44
Общество

13 апреля на территории Киевской и Харьковской областей могут раздаваться звуки взрывов. Состоятся плановые работы, просят сохранять спокойствие

Об этом информирует Киевская ОВА .

"Сегодня, в Вышгородском и Бориспольском районах, будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах столицы может быть громко", - пишет пресс-служба.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие.

Харьковская областная военная администрация предупреждает о звуках взрывов.

"С 11:00 до 12:30 на территории Балаклейского общества планируются работы по обезвреживанию противотанковых мин. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие".

В случае воздушной тревоги украинцев просят пройти в безопасное место.

Также такие звуки будут звучать в Ивано-Франковской области и Львовской области. Там запланированы военные учения украинских воинов.

Харьков
Киевщина
Балаклея
новости Киева
Харковщина
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