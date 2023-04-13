Об этом информирует Киевская ОВА .

"Сегодня, в Вышгородском и Бориспольском районах, будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах столицы может быть громко", - пишет пресс-служба.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие.

Харьковская областная военная администрация предупреждает о звуках взрывов.

"С 11:00 до 12:30 на территории Балаклейского общества планируются работы по обезвреживанию противотанковых мин. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие".

В случае воздушной тревоги украинцев просят пройти в безопасное место.

Также такие звуки будут звучать в Ивано-Франковской области и Львовской области. Там запланированы военные учения украинских воинов.