Вблизи Киева и Харьковской области будут раздаваться звуки взрывов: просят сохранять спокойствие
13 апреля на территории Киевской и Харьковской областей могут раздаваться звуки взрывов. Состоятся плановые работы, просят сохранять спокойствие
Об этом информирует Киевская ОВА .
"Сегодня, в Вышгородском и Бориспольском районах, будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах столицы может быть громко", - пишет пресс-служба.
Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие.
Харьковская областная военная администрация предупреждает о звуках взрывов.
"С 11:00 до 12:30 на территории Балаклейского общества планируются работы по обезвреживанию противотанковых мин. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие".
В случае воздушной тревоги украинцев просят пройти в безопасное место.
Также такие звуки будут звучать в Ивано-Франковской области и Львовской области. Там запланированы военные учения украинских воинов.
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