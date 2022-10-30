Об этом сообщила в эфире 5 канала советница министра энергетики Лана Зеркаль.

"Когда мы жалуемся на то, что не по графикам, то стреляют тоже не по графикам", - подчеркнула она.

Также по ее словам, под Киевом есть подстанция, которая уже в седьмой раз подряд подвергается разрушению в результате обстрелов российских войск, а восстанавливающие ее энергетики работают и понимают, что они не знают, будет повторный обстрел или нет.

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Кроме того, Зеркаль добавила, что иногда из-за значительных разрушений энергетики вынуждены перебрасывать все напряжение на запасные линии, не рассчитанные на такую нагрузку.

Напомним: 20 октября в Украине были введены ограничения на пользование электроэнергией.

Киевщину ждут более длительные отключения электроэнергии, - ДТЭК

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