Вблизи Киева будут слышны звуки взрывов: будут работать пиротехники
Днем 20 января вблизи столицы будет громко. Сообщается, что в Бучанском районе пиротехники будут ликвидировать взрывчатку
Об этом информирует Киевская городская военная администрация.
В Бучанском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.
"Сегодня, 20 января, подразделения ГСЧС будут ликвидировать ВОП", - пишет прессслужба.
Жителей региона просят сохранять спокойствие и соблюдайте правила безопасности.
Кроме того, во время воздушной тревоги необходимо немедленно пройти в укрытия.
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