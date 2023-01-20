Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

В Бучанском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

"Сегодня, 20 января, подразделения ГСЧС будут ликвидировать ВОП", - пишет прессслужба.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и соблюдайте правила безопасности.

Кроме того, во время воздушной тревоги необходимо немедленно пройти в укрытия.

Центр противодействия дезинформации обнаружил новую дезинформацию российских пропагандистов о якобы готовящейся взрыве в медицинском учреждении в городе Днепр.

19 января, жители Молодечненского района Минской области слышали взрыв, который, вероятно, произошел из-за возгорания двигателя в российском истребителе.

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