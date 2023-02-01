Вблизи Киева будут раздаваться взрывы: будут тренироваться саперы
1 февраля в пригороде Киева будут тренироваться саперы, в некоторых районах города будут раздаваться звуки взрывов
Об этом информирует Киевская городская военная администрация .
Сегодня в Вышгородском районе проводят плановые учения пиротехников.
Саперы будут отрабатывать изъятие и ликвидацию взрывоопасных предметов.
В ведомстве призывают сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги иди в укрытие.
- 13 января в окрестностях столицы также звучали звуки взрывов – пиротехники уничтожали взрывоопасные предметы.
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