Об этом информирует Киевская городская военная администрация .

Сегодня в Вышгородском районе проводят плановые учения пиротехников.

Саперы будут отрабатывать изъятие и ликвидацию взрывоопасных предметов.

В ведомстве призывают сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги иди в укрытие.

13 января в окрестностях столицы также звучали звуки взрывов – пиротехники уничтожали взрывоопасные предметы.

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