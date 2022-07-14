Вблизи Херсона ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, оккупанты убегают в панике, - Управление стратегических коммуникаций

Об этом информирует в телеграмме Управление стратегических коммуникаций ВСУ .

Известно, что ВСУ попал в еще один состав российских захватчиков.

"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков и в спешке вывозимых как награбленное, так и привезенное с собой", - говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что часть российских кафиров паникует: "переодевается в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в краденый гражданский транспорт".

Защитники Украины нанесли удары по двум пунктам управления российских войск и должностной площадке в Новой Каховке.

За день, 13 июля, украинские военные уничтожили склады с боеприпасами кафиров в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

В Херсонской области в результате работы украинской артиллерии в Новой Каховке детонируют склады боекомплектов и снарядов РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb