Вблизи Херсона ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, оккупанты убегают в панике, - Управление стратегических коммуникаций
Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов вблизи Херсона. Рашисты переодеваются в гражданскую одежду и убегают на ворованных автомобилях
Об этом информирует в телеграмме Управление стратегических коммуникаций ВСУ .
Известно, что ВСУ попал в еще один состав российских захватчиков.
"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков и в спешке вывозимых как награбленное, так и привезенное с собой", - говорится в сообщении.
Местные жители говорят, что часть российских кафиров паникует: "переодевается в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в краденый гражданский транспорт".
- Защитники Украины нанесли удары по двум пунктам управления российских войск и должностной площадке в Новой Каховке.
- За день, 13 июля, украинские военные уничтожили склады с боеприпасами кафиров в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.
- В Херсонской области в результате работы украинской артиллерии в Новой Каховке детонируют склады боекомплектов и снарядов РФ.
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