Об этом информирует на странице в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Утро у орков началось с прилета и пожара на складах боеприпасов. Очевидцы в Херсоне сообщают о длительной детонации", - написал Хлань.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также прокомментировал попадание в состав боеприпасов: "Сегодня в Херсоне для орков утро недоброе, и это только начало".

Видео в своем телеграмме опубликовал советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучуются у своей техники рашисты", - написал Братчук.