Вблизи Херсона горит склад боеприпасов российских оккупантов
В окрестностях Херсона продолжается пожар, поднимается столб черного дыма. Горит склад боеприпасов российских войск
Об этом информирует на странице в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"Утро у орков началось с прилета и пожара на складах боеприпасов. Очевидцы в Херсоне сообщают о длительной детонации", - написал Хлань.
Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также прокомментировал попадание в состав боеприпасов: "Сегодня в Херсоне для орков утро недоброе, и это только начало".
Видео в своем телеграмме опубликовал советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучуются у своей техники рашисты", - написал Братчук.
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