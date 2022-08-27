Вблизи Харькова, Запорожья и Николаева противник применяет боевую авиацию, - Генштаб ВСУ
В вечерней сводке Генштаба за 27 августа сообщается, что российские военные применяют боевую авиацию вблизи Харькова, Запорожья и Николаева
Стало известно, что на Харьковском направлении оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщевая, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяжье и Пришиб.
"Авиация противника ударила возле Мосьпанова и Залимана. Ракетные удары получили районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка", - говорится в сообщении.
На Запорожском направлении противник применил огневое влияние на территории возле Зализнычного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январьского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки.
Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.
Известно, что на Южнобужском направлении основные усилия российские военные сосредотачивают на сдерживании продвижения украинских войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения.
Были нанесены авиационные удары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.
- Напомним, что 27 августа Богдан Ткачук, депутат Харьковского районного совета, сообщил, что противник попал в Павловскую площадь возле исторического здания, повреждены близлежащие дома, без жертв.
- По состоянию на утро 27 августа ВСУ отразили наступление врага на Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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