Вблизи Гренландии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находятся более 200 пассажиров
Недалеко от Гренландии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находятся 206 пассажиров
Об этом сообщает Reuters.
Круизное судно класса люкс Ocean Explorer село на мель в национальном парке примерно в 1400 км к северо-востоку от столицы Гренландии Нуука. Пассажиры не пострадали.
"В этой конкретной ситуации мы не видим непосредственной угрозы жизни людей или окружающей среде", – сказал руководитель операций Объединенного арктического командования (JAC) Брайан Дженсен.
В JAC заявили, что инспекционное судно сможет добраться до лайнера не раньше, чем в пятницу утром.
Арктическое командование попросило круизный лайнер, находящийся вблизи Ocean Explorer, оставаться в этом районе, чтобы оказать помощь в случае изменения ситуации.
- В июне в Финляндии завершили строительство крупнейшего в мире круизного лайнера. Icon of the Seas будет оборудован 2805 каютами, вмещающими суммарно 5610 человек при расселении по двое. Экипаж составляет 2350 человек. Наибольшее количество людей на борту может достигать 9950 человек.
- В июле в Амстердаме запретили круизные лайнеры, чтобы уменьшить количество туристов и предотвратить загрязнение.
- 31 июля в Батуми прошли акции протестов против круизных лайнеров из России. Протестующие блокировали суда и автобусы, которые должны были забирать туристов. В результате россияне отказались заходить в порт и прекратили туры в Грузию.
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