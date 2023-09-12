Вблизи Гренландии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находятся более 200 пассажиров

Об этом сообщает Reuters.

Круизное судно класса люкс Ocean Explorer село на мель в национальном парке примерно в 1400 км к северо-востоку от столицы Гренландии Нуука. Пассажиры не пострадали.

"В этой конкретной ситуации мы не видим непосредственной угрозы жизни людей или окружающей среде", – сказал руководитель операций Объединенного арктического командования (JAC) Брайан Дженсен.

В JAC заявили, что инспекционное судно сможет добраться до лайнера не раньше, чем в пятницу утром.

Арктическое командование попросило круизный лайнер, находящийся вблизи Ocean Explorer, оставаться в этом районе, чтобы оказать помощь в случае изменения ситуации.