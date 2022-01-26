Вблизи границы с Украиной РФ проводит обучение мотострелковой дивизии
В Ростовской области подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ПВО) подняли по учебной тревоге и совершили марши на полигоны
Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на разном расстоянии от пунктов постоянной дислокации. По прибытии в назначенные районы подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения. На завершающем этапе с ними будет проведено обучение с боевой стрельбой", - говорится в заявлении.
Мероприятием оперативной и боевой подготовки руководит командующий войсками ПВО генерал армии Александр Дворников по плану зимнего периода обучения.
- Напомним, ранее Черноморский флот России начал масштабные военные учения , на которые вышли несколько корабельных групп.
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