Вблизи границы с Украиной РФ проводит обучение мотострелковой дивизии

Об этом сообщает Минобороны РФ.



"Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на разном расстоянии от пунктов постоянной дислокации. По прибытии в назначенные районы подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения. На завершающем этапе с ними будет проведено обучение с боевой стрельбой", - говорится в заявлении.



Мероприятием оперативной и боевой подготовки руководит командующий войсками ПВО генерал армии Александр Дворников по плану зимнего периода обучения.

Напомним, ранее Черноморский флот России начал масштабные военные учения , на которые вышли несколько корабельных групп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb