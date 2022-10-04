Об этом информирует в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины действительно находятся российские новобранцы", - написал Живицкий.

Глава области отметил, что мобилизованные находятся в учебных центрах.

"На какое направление их перебросят – пока не понятно. Будет ли это Сумщина? – не факт", - добавил Живицкий.

Сообщается, что сейчас никаких ударных группировок или дополнительного скопления российских войск вблизи границ Сумщины нет.

2 октября в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мини взорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком".

Россияне 2 октября в очередной раз обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов, в результате обстрелов пострадала линия электропередач, частные дома и гражданская инфраструктура.

В течение 3 октября россияне дважды обстреливали пограничный Ахтырский район Сумской области.

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