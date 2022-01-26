Вблизи Флориды перевернулась лодка: 39 человек пропали без вести

Об этом пишет AFP.



Выживший сказал, что лодка оставила Бимини, самый западный район Багамских островов, в субботу вечером, но столкнулась с плохой погодой и перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс.



По словам пострадавшего, ни у кого из пропавших не было спасательного жилета.



Подозревается, что лодка связана с контрабандой людей.



Издание пишет, что контрабандисты используют Багамские острова в качестве отправной точки для доставки людей из других стран Карибского бассейна в США, например с Гаити.

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