Вблизи Флориды перевернулась лодка: 39 человек пропали без вести
Береговая охрана в Майами заявила, что получила сообщение от лица, спасшего мужчину, "цеплявшегося за перевернутое судно примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс"
Об этом пишет AFP.
Выживший сказал, что лодка оставила Бимини, самый западный район Багамских островов, в субботу вечером, но столкнулась с плохой погодой и перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс.
По словам пострадавшего, ни у кого из пропавших не было спасательного жилета.
Подозревается, что лодка связана с контрабандой людей.
Издание пишет, что контрабандисты используют Багамские острова в качестве отправной точки для доставки людей из других стран Карибского бассейна в США, например с Гаити.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.6
Покупка 28.6Продажа 28.93
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное