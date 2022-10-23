Вблизи Энергодара ВСУ за день ликвидировали около 50 оккупантов, еще около 40 ранили
Возле оккупированного Энергодара 23 октября ВСУ ликвидировали около 50 россиян, ранили 40, уничтожили четыре их гаубицы и два "урагана"
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме .
В районе Энергодара ВСУ за день уничтожили:
- четыре российских гаубицы Д-30;
- три грузовика с боеприпасами;
- два "урагана" врага с боевыми расчетами.
Также украинские военные ликвидировали около 50 оккупантов, еще около 40 ранили.
- 23 октября во временно оккупированном Энергодаре прилетело по гостинице "Алиса", которую используют оккупанты и коллаборанты.
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