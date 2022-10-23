Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме .

В районе Энергодара ВСУ за день уничтожили:

четыре российских гаубицы Д-30;

три грузовика с боеприпасами;

два "урагана" врага с боевыми расчетами.

Также украинские военные ликвидировали около 50 оккупантов, еще около 40 ранили.

23 октября во временно оккупированном Энергодаре прилетело по гостинице "Алиса", которую используют оккупанты и коллаборанты.

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