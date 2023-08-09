Вблизи Джанкоя в Крыму раздались взрывы. Оккупационные власти говорят об учениях
В среду, 9 августа, в Крыму были слышны взрывы в Джанкойском районе. Оккупационные власти заявляют об учениях войск радиационной, химической и биологической защиты
Об этом сообщает ТГ-канал Astra и так называемый мэр временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев .
"Жители Джанкойского района аннексированного Крыма сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.
Фото: t.me/Crimeanwind
В то же время оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост и остановили движение всего транспорта.
"Мэр" Севастополя Развожаев сообщает об обучении морского флота РФ расчетам химической и биологической защиты.
"Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Используются табельные средства аэрозольной маскировки", – написал он.
По его словам, в городе все спокойно.
- Российские оккупационные власти в субботу, 5 августа, заявили об уничтожении украинского надводного беспилотника, якобы зафиксированного вблизи оккупированного Севастополя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.65Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное