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Вблизи Джанкоя в Крыму раздались взрывы. Оккупационные власти говорят об учениях

9 августа, 2023 среда
10:58
Война с Россией

В среду, 9 августа, в Крыму были слышны взрывы в Джанкойском районе. Оккупационные власти заявляют об учениях войск радиационной, химической и биологической защиты

Об этом сообщает ТГ-канал Astra и так называемый мэр временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев .

"Жители Джанкойского района аннексированного Крыма сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

кримський вітер

Фото: t.me/Crimeanwind

В то же время оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост и остановили движение всего транспорта.

"Мэр" Севастополя Развожаев сообщает об обучении морского флота РФ расчетам химической и биологической защиты.

"Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Используются табельные средства аэрозольной маскировки", – написал он.

По его словам, в городе все спокойно.

  • Российские оккупационные власти в субботу, 5 августа, заявили об уничтожении украинского надводного беспилотника, якобы зафиксированного вблизи оккупированного Севастополя.
Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
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