Об этом сообщает ТГ-канал Astra и так называемый мэр временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев .

"Жители Джанкойского района аннексированного Крыма сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/Crimeanwind

В то же время оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост и остановили движение всего транспорта.

"Мэр" Севастополя Развожаев сообщает об обучении морского флота РФ расчетам химической и биологической защиты.

"Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Используются табельные средства аэрозольной маскировки", – написал он.

По его словам, в городе все спокойно.