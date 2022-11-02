Вблизи Дудчан в Херсонской области произошло столкновение ВСУ и оккупантов, россияне с потерями отступили

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. После обеда, в результате боевого столкновения разведывательных групп противник понеся потери отступил вблизи Дудчан", - говорится в своде.

За сутки, 1 ноября, на южном фронте украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 3 российских склада с боекомплектами.

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