Вблизи Дудчан в Херсонской области произошло столкновение ВСУ и оккупантов, россияне с потерями отступили
В Херсонской области, близ села Дудчаны, произошло боевое столкновение украинских защитников и захватнических войск, россияне с потерями отступили
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. После обеда, в результате боевого столкновения разведывательных групп противник понеся потери отступил вблизи Дудчан", - говорится в своде.
- За сутки, 1 ноября, на южном фронте украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 3 российских склада с боекомплектами.
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