Вблизи дома в Одесской области взорвался газовый баллон, есть погибший
25 января на одной из улиц города Кодыма, Одесщина, взорвался газовый баллон: в доме загорелся пожар, есть погибший
Об этом сообщили в ГСЧС.
"Сообщения о взрыве газового баллона на одной из улиц в г. Кодыма поступило в Службу спасения вчера, 25 января, в 15.48", - отметили в пресс-службе.
Позже было установлено, что в результате взрыва выбило окна, произошло возгорание в двухэтажном доме. Работники ГСЧС спасли 2 человека, еще двоих эвакуировали. Среди них был ребенок.
"В 16:31 пожар ликвидировали на площади 50 м2. На месте пожара обнаружен погибший мужчина", - утверждали в ГСЧС.
- В городе Богодухове Харьковской области в частном доме по улице Мусийчанска вечером 31 декабря 2021 года взорвался 5-литровый газовый баллон, пострадавших женщин отправили в ожоговый центр.
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