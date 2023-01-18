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Вблизи детского сада в Броварах упал вертолет: 5 человек пострадали

18 января, 2023 среда
09:22
Общество На фото вертоліт Ка-52

В среду, 18 декабря, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, в результате чего загорелся пожар и пострадали пять человек

Об этом в комментарии "Общественному" сообщила представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Она отметила, что в результате падения вертолета вблизи детского сада в Броварах есть пятеро пострадавших. Людей эвакуируют.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба добавил , что во время трагедии в садике находились дети и сотрудники. По состоянию на 09.16 всех эвакуировали.

Ранее об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат", - написал он.

Тимошенко добавил, что на месте уже работают ГСЧС и другие соответствующие службы. Информация о потерпевших и обстоятельствах выясняется.

Также падение вертолета в комментарии "Общественному" подтвердила представитель полиции Киевщины Прянишникова.

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