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Вблизи Чикаго на параде ко дню независимости США произошла стрельба. Шесть убитых

4 июля, 2022 понедельник
21:29
Мир

В городке Хайленд-Парк возле Чикаго неизвестный устроил стрельбу на параде ко дню независимости США

Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.

По данным местных СМИ, вооруженный преступник открыл огонь через 10 минут после начала парада. По словам свидетелей, неизвестный успел быстро произвести от 20 до 25 выстрелов. Также сообщается, что городок охватила паника после инцидента.

Полиция Хайленд-Парка заявила, что инцидент остается "активным", и призвала людей держаться как можно дальше от места стрельбы. Власти продолжают поиски стрелка. ФБР попросило всех, кто имеет видео стрельбы или возможную информацию о стрелке, позвонить по телефону на бесплатную линию.

"Похоже, он стрелял с крыши", - сказал Крис Ковелли из офиса шерифа округа Лейк.

Университет Северного Шора сообщил, что 26 человек были доставлены в больницу Хайленд-Парка, а пятеро – в больницу Эванстона, "подавляющее большинство" - с огнестрельными ранениями, хотя некоторые "получили травмы в результате давки, возникшей на параде".

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