"Суспільное" со ссылкой на пресс-службу ОК "Север" сообщает об еще одном сбитом беспилотнике "Орлан".

"День ПВО в Черниговской области! В небе над Черниговским районом Вооруженные силы Украины сбили второй российский беспилотник "Орлан", - информируют в ведомстве.

Вероятно, именно во время очередной тревоги – в 16:48 ВСУ сбили российский беспилотник.

О первом БПЛА информирует в фейсбуке Оперативное командование "Север" .

"В Черниговской области работала система противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.



Около 15:30 средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотный летательный аппарат вблизи Чернигова.

24 августа около 11:00 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.

Днем в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский объект.

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