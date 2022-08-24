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Обновлено

В Черниговской области ПВО сбила второй за сутки российский беспилотник "Орлан"

24 августа, 2022 среда
17:29
война с Россией

После полудня 24 августа над Черниговской областью противовоздушная оборона сбила два российских беспилотных летательных аппарата

"Суспільное" со ссылкой на пресс-службу ОК "Север" сообщает об еще одном сбитом беспилотнике "Орлан".

"День ПВО в Черниговской области! В небе над Черниговским районом Вооруженные силы Украины сбили второй российский беспилотник "Орлан", - информируют в ведомстве.

Вероятно, именно во время очередной тревоги – в 16:48 ВСУ сбили российский беспилотник.

О первом БПЛА информирует в фейсбуке Оперативное командование "Север" .

"В Черниговской области работала система противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Около 15:30 средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотный летательный аппарат вблизи Чернигова.

  • 24 августа около 11:00 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.
  • Днем в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский объект.

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Россия
Чернигов
Черниговщина
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