В Черниговской области ПВО сбила второй за сутки российский беспилотник "Орлан"
После полудня 24 августа над Черниговской областью противовоздушная оборона сбила два российских беспилотных летательных аппарата
"Суспільное" со ссылкой на пресс-службу ОК "Север" сообщает об еще одном сбитом беспилотнике "Орлан".
"День ПВО в Черниговской области! В небе над Черниговским районом Вооруженные силы Украины сбили второй российский беспилотник "Орлан", - информируют в ведомстве.
Вероятно, именно во время очередной тревоги – в 16:48 ВСУ сбили российский беспилотник.
О первом БПЛА информирует в фейсбуке Оперативное командование "Север" .
"В Черниговской области работала система противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Около 15:30 средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотный летательный аппарат вблизи Чернигова.
- 24 августа около 11:00 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.
- Днем в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский объект.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное